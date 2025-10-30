Tuttosport.com

Paleari: altro show. Mezzo punto è suo 

Guida una difesa che ora funziona. Gineitis: "Pareggio importante. Io potevo fare meglio: crescerò"
Federico Masini
1 min
Non si passa. A 33 anni Alberto Paleari ha conosciuto una nuova dimensione della sua carriera. Si diverte e para. Dopo l’esordio da titolare in campionato domenica scorsa in casa contro il Genoa, con i miracoli nel finale su Vitinha e Cornet per blindare il successo per 2-1, ecco il replay al Dall’Ara dove grazie anche a una difesa in formato super, ha protetto la porta del

