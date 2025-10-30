Paleari: altro show. Mezzo punto è suo 

Scopri tutte le offerte
Hai già un abbonamento? Accedi
Non si passa. A 33 anni Alberto Paleari ha conosciuto una nuova dimensione della sua carriera. Si diverte e para. Dopo l’esordio da titolare in campionato domenica scorsa in casa contro il Genoa, con i miracoli nel finale su Vitinha e Cornet per blindare il successo per 2-1, ecco il replay al Dall’Ara dove grazie anche a una difesa in formato super, ha protetto la porta del Abbonati per continuare a leggere Hai già un abbonamento? AccediScopri tutte le offerte
Abbonati per continuare a leggere
Hai già un abbonamento? Accedi