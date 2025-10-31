Tuttosport.com

Torino, riecco Ilic: "Tornerò al top"

Il serbo contro il Bologna è stato schierato a sorpresa. Al Dall’Ara la prima partita dopo l’esclusione punitiva di Parma. Il play: "È sempre bello giocare"
Andrea Piva
1 min
Torino, riecco Ilic: "Tornerò al top" © foto federico gaetano-ag aldo li
TORINO - Non giocava da più di un mese, da quella partita contro l’Atalanta persa malamente a causa di otto minuti di blackout totale dell’intera squadra che hanno permesso ai nerazzurri di passare in vantaggio, raddoppiare e diventare irraggiungibili con il 3-0. Ivan Ilic a Bologna è stato la mossa a sorpresa di Marco Baroni: ha giocato come regista di centrocampo nel 3-5-2, nel ruolo che solitament

