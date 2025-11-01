Kings Djidji: «Toro nel cuore»

Del Torino è stato un punto fermo in difesa, soprattutto nel triennio di Juric. Koffi Djidji, che da qualche settimana ha abbracciato la nuova esperienza in Kings League, con l'allenatore croato in panchina era un titolarissimo, tanto che la società aveva scelto di prolungargli di un anno il contratto, fino al 30 giugno 2024. Determinante era stata proprio la presenza dell'attuale tecnico dell'Atalanta: «Eravamo entrambi in scadenza - aveva spi