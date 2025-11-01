Tuttosport.com

Kings Djidji: «Toro nel cuore»

Il difensore è tra i protagonisti della Kings League: «Certo che seguo i granata, ho vestito quella maglia per sei anni e poi lì ci sono ancora tanti miei amici»
Ivana Crocifisso
1 min
Torinodjidji
Kings Djidji: «Toro nel cuore» © Marco Canoniero
Torino

Torino

Tutte le notizie sulla squadra

Del Torino è stato un punto fermo in difesa, soprattutto nel triennio di Juric. Koffi Djidji, che da qualche settimana ha abbracciato la nuova esperienza in Kings League, con l'allenatore croato in panchina era un titolarissimo, tanto che la società aveva scelto di prolungargli di un anno il contratto, fino al 30 giugno 2024. Determinante era stata proprio la presenza dell'attuale tecnico dell'Atalanta: «Eravamo entrambi in scadenza - aveva spi

