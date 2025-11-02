Tuttosport.com

Simeone, missione Cholito: far arrabbiare di nuovo il Pisa

Toro mai sconfitto quando ha segnato. E in estate i toscani hanno provato invano a prenderlo
Nicolò Schira
1 min
SimeoneTorino
Simeone, missione Cholito: far arrabbiare di nuovo il Pisa © Marco Canoniero
Chiamatelo pure effetto Cholito. Quando segna Simeone, il Toro fa punti e vince (quasi) sempre. D’altronde come sosteneva Agatha Christie «Tre indizi fanno una prova”. Et voilà: non può essere allora una semplice coincidenza che i granata ottengano risultati di prestigio, quando l’argentino va in gol. Per informazioni in merito chiedere alle due capoliste dell’attuale Serie A (Roma e Napoli), mandate entrambe al tappeto dagli acuti

