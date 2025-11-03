Tuttosport.com

Il Toro resta incompiuto: fallito il salto di qualità

Arriva il quinto risultato utile consecutivo, però sono due punti persi. Traversa di Adams, poi uno-due del Pisa (rigore dubbio). Simeone e lo scozzese rimontano. Ma la ripresa è fiacca
Andrea Piva
1 min
TorinobaroniSimeone
Il Toro resta incompiuto: fallito il salto di qualità© ANSA
Torino

Torino

Tutte le notizie sulla squadra

TORINO - La serie di risultati utili consecutivi è salita a cinque, ma le buone notizie finisco qua. Perché la sensazione dopo il 2-2 contro il Pisa è che il Torino abbia perso un’occasione importante per fare il salto di qualità, per avvicinarsi alla zona nobile della classifica. Insomma, tutte quelle cose che i tifosi chiedono da anni, ma che puntualmente restano chiuse nel cassetto dei desideri. Certo l’andamento della partita potreb

