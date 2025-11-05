Tuttosport.com

Toro, Nkounkou c'è e vuole il derby. E Coco e Adams non preoccupano

La situazione in casa granata con la stracittadina all'orizzonte
Ivana Crocifisso
1 min
Toro, Nkounkou c'è e vuole il derby. E Coco e Adams non preoccupano© TVMV-Manuela Viganti/Agenzia Aldo Liverani sas
La buona notizia che arriva dal Filadelfia è il rientro di Nkounkou. L’esterno si era fermato per un problema muscolare subito dopo la sfida col Napoli, dovendo rinunciare alle tre partite (contro Genoa, Bologna e Pisa) giocate nel giro di una settimana dal Torino. L’ex Eintracht Francoforte si è allenato regolarmente con i compagni, ha preso parte alla partitella e per questo motivo si candida per un posto nel derby di sabato. In su

