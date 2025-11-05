Giuntoli lo voleva alla Juve, ora è un guerriero al Toro: la certezza di Baroni nel derby

E pensare che avrebbe potuto giocare il derby della Mole a maglie invertite. Ardian Ismajli un anno fa, di questi tempi, era finito nella lista degli osservati della Juventus, con l’allora dt bianconero Cristiano Giuntoli che l’aveva messo nel mirino per tappare la falla originatasi dopo il grave infortunio occorso a Bremer. Un’idea che poi strada facendo, però, non è decollata per diversi motivi. In primis lo stop di Cabal che ha indotto la Juve a puntare su un mancino per puntellare il reparto (figura poi identificata in Kelly), ma soprattutto la decisione dell’Empoli di non privarsi del suo pilastro a campionato in corso. E così il treno bianconero è passato, anche il nazionale albanese ha continuato a far bene nel corso della stagione passata. Tanto che il suo rendimento non è passato inosservato, con Napoli e soprattutto Lazio sulle sue tracce in primavera. Coi biancocelesti vicinissimi a prenderlo su input di Marco Baroni. Il blocco del mercato in entrata e l’addio del tecnico toscano, però, hanno stoppato l’affare prima della chiusura. E così, proprio insieme all’allenatore fiorentino, Ardian ha preso la via di Torino per indossare la maglia granata.