Tuttosport.com

Naviga le sezioni

abbonatiLeggi il giornale

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyNote legaliCondizioni generaliPubblicità
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Tuttosport.comTuttosport.com
ABBONATI
LiveLeggi il giornaleABBONATI

C’è un intero Torino pronto al debutto contro la Juve

Da Paleari (o Israel) a Simeone e Ngonge: storie diverse, però stessa voglia di lasciare il segno
Gioele Franco
1 min
C’è un intero Torino pronto al debutto contro la Juve© Marco Canoniero
Torino

Torino

Tutte le notizie sulla squadra

TORINO - Sono tanti i giocatori del Torino che sabato allo Stadium respireranno per la prima volta l’aria del derby: addirittura 14. Praticamente un’intera formazione titolare con tre riserve. Di questi, saranno almeno sette quelli che, verosimilmente, saranno titolari o entreranno a partita in corso contro la Juventus. Lo sono i due portieri, entrambi non soltanto all’esordio nella stracittadina ma anc

Abbonati per continuare a leggere

Plus+

€ 49,90

€ 9,90 all'anno

 

Scopri tutte le offerte