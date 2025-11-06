Tuttosport.com
Il nuovo obiettivo di Lazaro: andare oltre il 2026

L'esterno ha cambiato agente. Presto il primo incontro per discutere il rinnovo del contratto
Nicolò Schira
1 min
Il nuovo obiettivo di Lazaro: andare oltre il 2026© Marco Canoniero
Torino

Torino

Tutte le notizie sulla squadra

Chiamatelo pure il jolly multiuso granata. Valentino Lazaro ha ormai assunto i panni - nel senso più positivo del termine - di tappabuchi in casa Toro. Ogniqualvolta, infatti, Marco Baroni necessita di un elemento affidabile e dal rendimento garantito chiama in causa l’esterno austriaco, che in questo avvio di stagione ha già giocato in ben tre posizioni. Il campionato lo aveva iniziato da terzino destro nella difesa schie

