Torino, senti Ferri: "Per vincere contro la Juve non si deve pensare al passato"

TORINO - Giacomo Ferri di derby nel corso della sua carriera ne ha vissuti tanti e in diverse vesti: da calciatore prima, da allenatore insieme a Renato Zaccarelli poi e infine da team manager (oltre che da tifoso). E proprio da team manager ha vissuto da vicino anche il derby del 2015, l’ultimo (fino a questo momento) a essere stato vinto dal Torino. Qual è la prima immagine di quel derby vinto nel 2015 che le viene in mente? “Sicuramente la festa a fine partita negli spogliatoi, la felicità che c’era in quel momento. I ragazzi avevano giocato una grande partita ed erano riusciti a battere la Juve”. Per di più in rimonta... “Esatto, perché segnò Pirlo, poi arrivò il pari di Darmian e nel secondo tempo Quagliarella fece il 2-1. Fu una gioia doppia”. Qual è il derby che ricorda con più piacere? “Dico quello vinto con gol di Serena su angolo di Leo Junior sotto la Maratona”. Il derby che la ha invece lasciato il rammarico maggiore? “Non ne posso dire uno in particolare perché quando perdi il derby c’è sempre una grande amarezza, ci rimani sempre male. L’amarezza che si prova per un derby perso, da calciatore, non è facile da descrivere e da capire se non lo si è vissuto. Anche i tifosi ci rimangono molto male, ma è un tipo di tristezza diversa”.
"Toro, non pensare al passato"
Un allenatore come lo prepara il derby? “Non bisogna caricare troppo i giocatori, altrimenti si ottiene l’effetto contrario, c’è il rischio che i giocatori vadano fuori giro. L’allenatore deve preparare la gara sul piano tattico come qualunque altra partita, ma poi deve inculcare ai giocatori cos’è il derby, magari facendo spiegare a chi qualche derby lo ha già giocato cosa vuol dire questa partita a Torino”. Il fatto che siano trascorsi così tanti anni dall’ultimo successo, può incidere in campo? “No, non incide perché i calciatori negli anni sono cambiati, quelli che ci sono adesso non hanno alle spalle questi dieci anni di derby. Credo che nei pensieri di tutti ci sia solamente la partita di domani e che tutti vogliono giocarla al meglio. E poi, ripensare alla lunga serie di derby senza vittorie sarebbe la cosa più sbagliata da fare!”. Vincere un derby può dare una carica maggiore nelle partite successive? “Questo sicuramente sì, nel momento in cui raggiungi l’obiettivo in una partita speciale come il derby, hai poi degli stimoli diversi in quelle che vengono dopo”.
"Cairo sempre presente"
Quello di Torino è l’unico derby in Italia che si gioca in due stadi differenti, il fattore casa influisce maggiormente?“Secondo me no. Personalmente il giocare un derby in due stadi differenti, con solo uno spicchio di spalti destinato alla tifoseria ospite, non mi piace, preferisco l’atmosfera che c’era una volta, ma siamo nel 2025, quasi nel 2026, e i tempi sono cambiati anche in questo”. Cairo mercoledì è andato in visita alla squadra al Filadelfia e oggi farà lo stesso, anche quando era team manager veniva a parlare così spesso prima dei derby? “Appena aveva la possibilità, nonostante i suoi vari impegni, veniva a trovarci all’allenamento, Cairo è sempre stato un presidente molto presente, all’epoca alla Sisport e non al Filadelfia. Penso che il presidente faccia bene a essere presente vicino alla squadra”. Serve davvero a dare un’ulteriore carica? Non si corre il rischio di creare l’effetto opposto, come si diceva prima? “Serve tantissimo ai giocatori e all’allenatore vedere il presidente all’allenamento o all’interno degli spogliatoi, dà una carica maggiore. Mi ricordo anche quando giocavo, le volte che veniva il presidente a parlarci, gli stimoli aumentavano”.
"Al derby come contro il Napoli"
Che cos’è per lei il derby? “È qualcosa di speciale. Io sono stato fortunato perché sono arrivato al Torino che ero ancora un ragazzino, ricordo il Filadelfia negli anni ‘70, si stava in mezzo ai tifosi, c’era gente che aveva visto giocare il Grande Torino che ti fermava, ti raccontava, ti spiegava. Per chi come me ha avuto la fortuna di crescere all’interno di quel Filadelfia il derby è qualcosa di diverso. Il Filadelfia è il cuore del Toro e vivere quell’atmosfera che c’era in quegli anni è stato qualcosa di speciale”. Domani chi può essere l’uomo derby? “Va bene chiunque, che faccia gol Simeone o il portiere è uguale. Da tifoso mi auguro che il Toro faccia un bella prestazione, che gli permetta di superare la Juventus che, dal mio punto di vista, è una grande squadra, anche se ha avuto qualche difficoltà e ha ora cambiato allenatore. Il Toro deve restare concentrato per 100 minuti, non ne basteranno 90. Ho visto la partita contro il Napoli: era stata impostata la gara in maniera perfetta e alla fine è arrivata la vittoria. Mi auguro di vedere la stessa partita”.
