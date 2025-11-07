Torino, senti Ferri: "Per vincere contro la Juve non si deve pensare al passato"

Quello di Torino è l’unico derby in Italia che si gioca in due stadi differenti, il fattore casa influisce maggiormente?“Secondo me no. Personalmente il giocare un derby in due stadi differenti, con solo uno spicchio di spalti destinato alla tifoseria ospite, non mi piace, preferisco l’atmosfera che c’era una volta, ma siamo nel 2025, quasi nel 2026, e i tempi sono cambiati anche in questo”. Cairo mercoledì è andato in visita alla squadra al Filadelfia e oggi farà lo stesso, anche quando era team manager veniva a parlare così spesso prima dei derby? “Appena aveva la possibilità, nonostante i suoi vari impegni, veniva a trovarci all’allenamento, Cairo è sempre stato un presidente molto presente , all’epoca alla Sisport e non al Filadelfia. Penso che il presidente faccia bene a essere presente vicino alla squadra”. Serve davvero a dare un’ulteriore carica? Non si corre il rischio di creare l’effetto opposto, come si diceva prima? “Serve tantissimo ai giocatori e all’allenatore vedere il presidente all’allenamento o all’interno degli spogliatoi, dà una carica maggiore. Mi ricordo anche quando giocavo, le volte che veniva il presidente a parlarci, gli stimoli aumentavano”.

"Al derby come contro il Napoli"

Che cos’è per lei il derby? “È qualcosa di speciale. Io sono stato fortunato perché sono arrivato al Torino che ero ancora un ragazzino, ricordo il Filadelfia negli anni ‘70, si stava in mezzo ai tifosi, c’era gente che aveva visto giocare il Grande Torino che ti fermava, ti raccontava, ti spiegava. Per chi come me ha avuto la fortuna di crescere all’interno di quel Filadelfia il derby è qualcosa di diverso. Il Filadelfia è il cuore del Toro e vivere quell’atmosfera che c’era in quegli anni è stato qualcosa di speciale”. Domani chi può essere l’uomo derby? “Va bene chiunque, che faccia gol Simeone o il portiere è uguale. Da tifoso mi auguro che il Toro faccia un bella prestazione, che gli permetta di superare la Juventus che, dal mio punto di vista, è una grande squadra, anche se ha avuto qualche difficoltà e ha ora cambiato allenatore. Il Toro deve restare concentrato per 100 minuti, non ne basteranno 90. Ho visto la partita contro il Napoli: era stata impostata la gara in maniera perfetta e alla fine è arrivata la vittoria. Mi auguro di vedere la stessa partita”.