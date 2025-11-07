Messaggio al Filadelfia in vista del derby con la Juve: «Siete il Toro, ricordatevelo!»

TORINO - Dieci anni: è questo il tempo che è trascorso dall’ultima volta che il Toro ha vinto il derby. Ultima e anche unica se si prendono in considerazione gli ultimi 30 anni. Un periodo lungo, povero di soddisfazioni per chi è un tifosi granata, basti pensare che c’è un’intera generazione che non ha mai visto il Toro battere la Juve. E ce n’è un’altra che al massimo ha potuto gioire al termine di una stracittadina solamente una volta: i più fortunati lo ricordano bene quel 2-1 firmato Darmian e Quagliarella, altri hanno solo dei vaghi ricordi di quando erano bambini. Proprio uno di questi giovani tifosi granata negli scorsi giorni ha scritto una lettera indirizzata a Zapata e compagni: lettera che ha spedito al Filadelfia per cercare di spronare la squadra in vista della partita di domani. Si chiama Matteo Fortunato, ha 19 anni ed è uno studente iscritto all’Università di Torino. Aveva invece solo 9 anni e frequentava la scuola elementare quando i gol di Darmian e Quagliarella permisero di rimontare l’iniziale svantaggio firmato Pirlo . Come tutti i tifosi, spera ora di vederne un’altra di vittoria, quella che sarebbe tra l’altro la prima nel nuovo stadio bianconero.

La lettera

«Cari ragazzi, sono Matteo, un grandissimo tifoso del Toro che segue la squadra da sempre, grazie alla passione che mi ha trasmesso mio papà - ha scritto nella sua lettera, poi ha proseguito - Vi scrivo per mandarvi un piccolo messaggio sperando vi possa spronare a portare una vittoria, che contro la Juve, manca da troppi anni. Purtroppo, da quando sono nato, ho avuto una volta sola, e ben dieci anni fa, il piacere di vedere il Toro vincere il derby. Mi dispiace dirlo, ma è ora di mostrare ai nostri rivali che stanno giocando contro una squadra a dir poco gloriosa. Ragazzi, io non vi chiedo neanche la vittoria a tutti i costi (anche se mi dareste una gioia immensa), ma il derby è il momento in cui l’orgoglio granata deve esplodere, quindi lottate su ogni pallone, onorate la maglia e ricordate per chi state giocando. Quando entrate in campo, ricordate che siete il Toro. Non siete una squadra qualunque: siete l’unica. Il Toro è orgoglio, passione, forza e cuore che non si arrende di fronte a niente e nessuno. Lasciate l’anima in campo. Noi come tifoseria vogliamo vedere tutti i valori di un’intera città (perché la parte giusta e corretta siamo noi del Toro che la rappresentiamo e che si specchia in voi). Vogliamo vedere in campo quella ferocia agonistica che ci ha sempre contraddistinto. Siamo il Toro, e questo deve valere più di ogni altra cosa. Con questo spirito potrete trovare la via per vincere questa partita che per noi vale tantissimo. Spero che le parole di un giovane tifoso vadano oltre le solite polemiche e che vengano interpretate come un incoraggiamento che racchiude il pensiero di un’intera tifoseria. FVCG».