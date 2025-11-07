Tuttosport.com
Grave incidente per il cappellano del Torino: trauma cranico e lesioni su torace e colonna vertebrale

Don Robella è rimasto coinvolto in un tamponamento autostradale mentre stava raggiungendo il club di tifosi granata a Mondovì
2 min
Grave incidente per don Riccardo Robella. Il cappellano del Torino calcio - nonché parroco di Mappano e Leini - è rimasto coinvolto in uno scontro tra auto verificatosi nella serata di giovedì 6 novembre lungo l'autostrada Torino-Savona in direzione del capoluogo piemontese. Robella, 53 anni, si trovava a bordo di una Dacia Duster quando quando è stata tamponata da una Audi Q8 nei pressi del casello di Carmagnola. Il contatto tra le due vetture ha provocato il ribaltamento della Dacia dove si trovava anche un altro uomo, rimasto però illeso. Il cappellano era diretto un incontro con il club di tifosi del Toro a Mondovì.

Le condizioni di don Robella

Il luogo dell'incidente è stato raggiunto dai sanitari del 118 e dai vigili del fuoco, che hanno proceduto a estrarre dall'abitacolo Robella e l'altro passeggero a bordo. Per il cappello si è reso necessario il trasporto in elisoccorso presso il Cto di Torino, dove i primi accertamenti hanno rilevato un forte trauma cranico, oltre che gravi lesioni al torace e alla colonna vertebrale. Il parroco è stato sottoposto a intervento chirurgico e la prognosi resta riservata. L'altro passeggero non ha invece riportato ferite gravi ed è stato trasportato all'ospedale Santa Croce di Moncalieri.

