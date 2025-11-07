Baroni: "Juve, Spalletti ha toccato i tasti giusti ma il Torino ha l'occasione per fare la storia"

TORINO - La vittoria in un derby della Mole del Torino manca dal 26 aprile 2015, un periodo di astinenza nel corso del quale i tifosi hanno assistito a 7 pareggi e ben 22 sconfitte. I granata di Baroni, per la prima stracittadina della stagione, sono chiamati a sfatare il tabù contro la 'nuova' Juventus di Luciano Spalletti. Alla viglia, il tecnico del Toro ha presentato così la sfida dell'Allianz partendo da un pensiero per Don Robella, il cappellano del Torino coinvolto in un incidente stradale: "Aspettiamo notizie, siamo tutti vicini a lui".
Il Torino, la storia e la Juve di Spalletti
"La storia è importante - ha esordito Baroni - ma noi dobbiamo portare quel sentimento di entrare nella storia. Serve una gara di sentimento e coraggio". E su come affrontare la Juventus con in panchina il nuovo tecnico: "Ci sono differenze. C'è grande stima e rispetto con Spalletti, è un allenatore che toccato i tasti giusti. Sappiamo che sono forti, dobbiamo guardare noi: vogliamo portare in campo una partita di valore. Serve questo, oltre ad attenzione, compattezza e dedizione. Abbiamo questa grande opportunità di portare questi valori. Sono valori che costruiamo quotidianamente". Torna poi sull'astinenza da vittorie nei derby: "Dobbiamo portare la bellezza dei nostri valori, essere consapevoli di affrontare una squadra forte ma stiamo migliorando. Domani serve la luce negli occhi, una prestazione di grande valore è ciò che ci serve".
Le possibili scelte di Baroni
"La voglia è tanta, la squadra è accesa", convinto del suo gruppo Baroni che sul ruolo di regista tra Ilic o Asllani e per il reparto difensivo chiarisce: "Stanno bene, uno parte e l'altro sarà della partita. Farò valutazioni, sono due giocatori che danno grande affidabilità. Israel sta migliorando e sta rientrando, ma in porta ci sarà Paleari. Tra Ismajli e Tameze nessun ballottaggio, mi tengo la rifinitura per fare le scelte". Mentre sulla sorpresa Nkounkou: "E' una delle situazioni che sto valutando. E' a disposizione e sta bene, se non parte subentra. Era in un trend di crescita, ha avuto un intoppo e lo aspetto dove l'ho lasciato". Il tecnico granata non sarà in panchina dopo il rosso ricevuto contro il Pisa: "E' un grande dispiacere per me, vivrò la partita con la squadra anche se più distante. Ma Colucci ha fatto anche il primo e viviamo tutti i giorni insieme la squadra. Soffrirò un po' più distante". E sui tanti debuttanti spiega: "Sono partite da sentire. Chi ha più percorso ha più esperienza, ma io la vedo come una grande opportunità: deve essere un moltiplicatore di energia".
