Baroni: "Juve, Spalletti ha toccato i tasti giusti ma il Torino ha l'occasione per fare la storia"

Le possibili scelte di Baroni

"La voglia è tanta, la squadra è accesa", convinto del suo gruppo Baroni che sul ruolo di regista tra Ilic o Asllani e per il reparto difensivo chiarisce: "Stanno bene, uno parte e l'altro sarà della partita. Farò valutazioni, sono due giocatori che danno grande affidabilità. Israel sta migliorando e sta rientrando, ma in porta ci sarà Paleari. Tra Ismajli e Tameze nessun ballottaggio, mi tengo la rifinitura per fare le scelte". Mentre sulla sorpresa Nkounkou: "E' una delle situazioni che sto valutando. E' a disposizione e sta bene, se non parte subentra. Era in un trend di crescita, ha avuto un intoppo e lo aspetto dove l'ho lasciato". Il tecnico granata non sarà in panchina dopo il rosso ricevuto contro il Pisa: "E' un grande dispiacere per me, vivrò la partita con la squadra anche se più distante. Ma Colucci ha fatto anche il primo e viviamo tutti i giorni insieme la squadra. Soffrirò un po' più distante". E sui tanti debuttanti spiega: "Sono partite da sentire. Chi ha più percorso ha più esperienza, ma io la vedo come una grande opportunità: deve essere un moltiplicatore di energia".