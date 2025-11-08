Torino, carica derby nel ricordo di Ferrini e Juve avvisata: “Andiamo a riprendercelo”

" Buttiamo il cuore oltre l’ostacolo e andiamo a riprendercelo ". Con queste parole il Torino celebra oggi la memoria di Giorgio Ferrini , “il Capitano dei Capitani”, nel giorno del derby della Mole contro la Juventus, in programma alle 18 all’Allianz Stadium . Proprio l’8 novembre ricorre l’anniversario della sua scomparsa, avvenuta nel 1976, poco dopo la conquista del settimo e ultimo scudetto della storia granata, ottenuto con Ferrini nel ruolo di viceallenatore di Gigi Radice. "Rappresenta alla perfezione lo spirito Toro - ha ricordato la società piemontese –. È un mito, una delle più grandi icone della nostra storia. Nessuno come lui per numero di presenze, orgoglio e senso di appartenenza ai colori granata".

Torino sfida la Juve in memoria di Ferrini

Nel giorno in cui la memoria di Giorgio Ferrini si intreccia con la sfida più sentita dell’anno, il Torino avrà una motivazione speciale per cercare di imporsi nel derby della Mole contro la Juventus. I granata inseguono un successo che manca dal 2-1 del 26 aprile 2015, firmato da Quagliarella e Darmian, con Giampiero Ventura in panchina. Oggi, a distanza di dieci anni da quella vittoria, il ricordo del “Capitano dei Capitani” potrà essere una spinta in più per la squadra di Baroni, chiamata a onorare la sua eredità con lo stesso spirito di appartenenza, orgoglio e coraggio che Ferrini ha incarnato per tutta la vita.

Ferrini, il ricordo del Torino

I granata hanno dedicato alcune righe a una delle bandiere del club: "Giorgio Ferrini nasce a Trieste il 18 agosto 1939. Inizia a giocare a calcio nel Ponziana e diventa sempre più bravo tanto da attirare le attenzioni del Torino, dove si trasferisce giovanissimo nel 1955. Ferrini è una mezzala classica: buon interditore, ma sa anche impostare e andare a rete con un tiro secco e preciso. Al Filadelfia cresce, diventa uomo e nel 1958 viene mandato in prestito al Varese, dove gioca, non a caso, nello stadio intitolato al campione del Grande Torino Franco Ossola, in Serie C. Torna al Toro nel 1959 per rimanerci per sempre. In granata vince due Coppe Italia. La prima arriva nel 1967-68: gli uomini di “Mondino” Fabbri hanno la meglio sull’Inter. Nel giugno ‘68 si aggiudica l’Europeo a Roma con la Nazionale. E nel 1970-71 la seconda Coppa Italia, vinta ai rigori contro il Milan.

Dopo 16 stagioni in granata (di cui 12 da capitano), 553 presenze e 53 gol, al termine della stagione 1974-75 appende gli scarpini al chiodo per entrare nello staff di Gigi Radice. Ed è nelle vesti di viceallenatore a vincere lo Scudetto nel 1976, dopo aver inseguito il titolo per tutta la carriera da calciatore. Pochi mesi dopo il tricolore, però, viene colpito da due emorragie celebrali. Il 7 novembre le sue condizioni si aggravano ulteriormente e il giorno seguente un dolore lancinante colpisce tutta la città, non solo la Torino granata: a soli 37 anni muore Giorgio Ferrini. Ferrini incarna perfettamente le caratteristiche dello “spirito Toro”. Un mito, una delle grandi icone della Storia granata. Nessuno come lui in termini di presenze, orgoglio e senso di appartenenza al Club".