Baroni, la vista Toro sul derby: "Migliori occasioni le nostre. Paleari? Non ci sono gerarchie"

"Nel primo tempo siamo stati eccessivamente attendisti. Siamo rimasti compatti e nel secondo tempo siamo scesi in campo con un altro piglio, le occasioni migliori credo che le abbiamo avute noi". Queste le parole di Marco Baroni , interventuto al termine del derby contro la formazione di Luciano Spalletti terminato con un pareggio a reti inviolate . Un risultato che segue i due pareggi precedenti con Pisa e Bologna e che vede ora i granata a quota 14 punti che valgono l'11º posto in classifica. La prossma giornata, il Torino ospiterà il Como all'appuntamento del 24 novembre (ore 18.30).

Baroni: "Partite che aiutano a crescere"

"Queste partite servono per crescere - ha dichiarato ai microfoni Dazn - . La squadra sta trovando solidità ma ha ampi margini di miglioramento. Servirà anche l'aiuto dell'ambiente e dei tifosi. Asllani ha dato un contributo nel secondo tempo ma credo che ci sia stato proprio un click, ho chiesto alla squadra di alzare i giri e la squadra è rientrata in campo facendo più pressione. Zapata? Rientra da un crociato. E' chiaro che avrebbe bisogno di più minutaggio ma ho degli attaccanti bravi. Sto cercando il più possibile di utilizzarlo". Il tecnico granata ha poi risposto sula scelta di Paleari schierato tra i pali dal 1' minuto: "Per me non è mai un problema, non seguo delle gerarchie. Paleari se l'è meritato, tutti devono essere titolari".