Ismajli-Maripan-Coco: il muro Toro regge

Il cileno: "Il gruppo sta crescendo. Gli ultimi risultati lo confermano"
Ivana Crocifisso
1 min
Torino

Torino

Tutte le notizie sulla squadra

Allo Stadium la difesa del Torino ha confermato i progressi delle ultime giornate: al di là dei grandi meriti di Paleari, il terzetto schierato da Baroni ha dimostrato lucidità anche nei minuti finali, quando la Juventus nei derby aveva spesso trovato la zampata vincente. Al centro della retroguardia un Maripan sui livelli della scorsa stagione, quando una volta entrato nelle rotazioni granata aveva dato solidità al repar

