Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Kapuadi, altro blitz: la mossa del Torino per gennaio

Nuovo viaggio in Polonia di Vagnati per visionare da vicino il difensore: Baroni vuole un altro centrale
Andrea Piva
1 min
Kapuadi, altro blitz: la mossa del Torino per gennaio© EPA
Torino

Torino

Tutte le notizie sulla squadra

TORINO - La missione difensore per gennaio è già iniziata. Non a caso domenica pomeriggio Davide Vagnati era a Varsavia per assistere alla partita dei padroni di casa del Legia contro il Nieciecza: gli occhi del dt erano puntati su Steve Kapuadi, centrale congolese classe 1998, ma con passaporto francese (è nato a Le Mans), che il Torino sta osservando da tempo. Il difensore è rimasto in campo per tutti i novanta minuti, anche se l

Abbonati per continuare a leggere

Plus+

€ 49,90

€ 9,90 all'anno

 

Scopri tutte le offerte