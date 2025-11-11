Toro, il piano Zapata: Baroni lo vuole al top

TORINO - Quei venti minuti contro l’Atalanta, la sua ex squadra, in una sfida poco fortunata per Duvan Zapata - suo l’errore dal dischetto quando gli avversari erano già sul 3-0 - avevano illuso che per il capitano del Torino fosse finalmente arrivato il momento di spingere sull’acceleratore. In realtà quei venti minuti rappresentano un’eccezione in questo inizio di stagione del colombian