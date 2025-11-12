Rincorsa Anjorin, che voglia di Toro!

Non vedeva il campo dal 21 settembre. Il derby è stato per Tino Anjorin l’occasione per ritrovare minuti dopo un lungo stop dovuto a una fascite plantare che gli ha impedito di trovare continuità in questo primo scorcio di campionato. Quella dell’inglese è stata una lunga rincorsa perché già da questa estate su di lui lo staff aveva svolto un lavoro particolare, su misura, per evitare ricadute dopo l’infortunio che nell&rsq