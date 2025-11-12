Il Torino piange Salvatore Garritano, campione d'Italia nel 1976: il cordoglio del club

Il Torino e il presidente, Urbano Cairo, ricordano Salvatore Garritano, morto dopo una lunga malattia a poco più di un mese dal settantesimo compleanno. Campione d'Italia in maglia granata nella stagione 1975/1976, Garritano in più occasioni aveva denunciato l'abuso di farmaci nel calcio degli anni Settanta e Ottanta. "Ha contribuito alla vittoria dello scudetto nel 1976 (determinante la sua rete contro il Milan, nella domenica del sorpasso sulla Juventus) e collezionato in totale 27 presenze e sei gol, sfruttando nel migliore dei modi il ruolo di riserva della coppia titolare Pulici-Graziani" si legge nella nota diramata dal club di via Viotti, che insieme al presidente "si stringe attorno alla famiglia per la scomparsa di Salvatore".