Toro fin troppo internazionale. Al Fila solo 14

Sono 12 i granata in giro per il mondo. Baroni si consola con Simeone, Zapata e Ngonge
Torino
Toro fin troppo internazionale. Al Fila solo 14
Torino

Sono dodici i calciatori del Torino che in questi giorni sono in giro per il mondo, impegnati con le rispettive nazionali. E se Israel non fosse ancora alle prese con la contusione al costato che lo ha costretto a saltare le ultime partite, il conto sarebbe salito a tredici. Numeri che fanno della società granata la seconda in Serie A per numero di giocatori convocati in nazionale: sol

