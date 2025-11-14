Toro, Simeone e il piano per restare al top  

TORINO - Un punto fermo di Marco Baroni : lo dicono i numeri, innanzitutto, quelli che vedono Simeone nel gruppo dei cinque giocatori che l’allenatore del Torino ha più utilizzato in questa prima parte della stagione, tra campionato e Coppa Italia. Numeri che non stupiscono chi negli anni ha sempre sottolineato il potenziale del Cholito e che sicuramente fanno felice l’attaccante, che da quando è arrivato sotto la Mole ha avuto la possibilità di trovare la continuità che nell’ultimo triennio al Napoli era mancata. Ed è anche per questo motivo che, approfittando della sosta per gli impegni delle nazionali, lo staff granata sta facendo con l’argentino un lavoro specifico. Sì, perché giocare così tanto (e segnare, perché Simeone è anche il primo marcatore granata con quattro reti) è certamente una nota positiva ma è evidente che l’attenzione sia proprio sulla gestione di un giocatore così importante. Lo ha sottolineato spesso, Baroni, come una delle difficoltà del Torino nella fase iniziale della stagione fosse legata alla differenza tra il minutaggio dei calciatori granata in queste prime partite e quello a cui erano stati abituati negli anni precedenti. E tra questi c’è proprio Simeone, per cui è logico, visto il contributo della punta, che si lavori per permettergli di poter continuare su questa strada senza intoppi. La pausa servirà anche a questo perché una volta tornato in campo, il Torino non si fermerà più.

I numeri del Cholito

Andando nello specifico ai numeri di Simeone, spiccano quelle tredici presenze in tredici partite. Il numero 18 del Torino non ne ha saltata una di gara, tra campionato e Coppa Italia. La maggior parte (dieci) le ha giocate partendo titolare. I minuti totali sono stati finora 815: 760 in Serie A e 55 suddivisi tra le due sfide di Coppa contro Modena e Pisa, in cui è subentrato dalla panchina. L’unica altra volta in cui è accaduto in campionato è stato col Bologna, quando il Cholito è entrato in campo solo nella ripresa. Questi 815 minuti, paragonati a quelli messi insieme da Simeone in ognuna delle sue tre stagioni a Napoli, danno davvero l’idea di quanto sia al momento centrale nel progetto del Torino questo calciatore. Basti pensare che l’argentino arriva da un’annata, la 2024-5, in cui ha raggiunto appena 571 minuti totali. Col Napoli li ha raggiunti a maggio, dopo nove mesi, col Torino ne ha impiegati solo due, eguagliando quel precedente “record” già il 26 ottobre contro il Genoa. Gli manca poco, invece, per raggiungere i 1.093 minuti della stagione 2023-24 (in quel caso Simeone ha giocato non due ma quattro competizioni, compresa la Supercoppa italiana e la Champions League): continuando al ritmo di queste settimane, il Cholito potrebbe eguagliarli prima di Natale. L’ultima volta in cui l’attaccante è partito così forte è stato quattro anni fa, nel 2021-22, quando indossava la maglia del Verona.

La stagione migliore

È stata finora la sua miglior stagione italiana in termini di gol (17, tutti in Serie A) - non è un caso, infatti, che proprio il Napoli abbia messo gli occhi su di lui in quella circostanza, decidendo per il suo acquisto - ma pure ovviamente in termini di presenze e di minuti giocati. Nemmeno allora, pur arrivando a collezionare oltre 2600 minuti, era partito col minutaggio granata (576 minuti in undici giornate di campionato, 3 in Coppa Italia), anche col passare delle settimane il rendimento costante (oltre al suo essere determinante) gli aveva consentito di essere insostituibile. Sono statistiche che lette in una certa maniera dicono che far giocare Simeone con una certa continuità vale un cospicuo bottino in termini di gol. Con i gialloblù a questo punto del campionato ne aveva già messi a segno il doppio rispetto a quelli realizzati col Torino (un numero che deve tenere conto dei quattro gol in una sola giornata alla Lazio), segno anche delle necessità del giocatore di mettere su minuti. Ed è quello che sicuramente i granata non gli impediranno di fare, al contrario, l’obiettivo è quello di far diventare questa, la sua miglior stagione di sempre.