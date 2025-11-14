Brutte notizie per Marco Baroni: il tecnico del Torino dovrà fare probabilmente a meno di Giovanni Simeone e Ivan Ilic in vista dei prossimi impegni. L'attaccante argentino, rimasto al servizio del tecnico granata non essendo stato convocato in nazionale, ha rimediato un infortunio in allenamento a seguito di uno scontro di gioco. Diversa, invece, la situazione che riguarda il centrocampista serbo Ivan Ilic, il quale ieri sera nella sfida contro l'Inghilterra ha accusato un forte dolore al ginocchio sinistro che l'ha costretto a chiedere immediatamente il cambio a partita in corso. Il Torino ha, ad ogni modo, reso note quelle che sono le attuali condizioni dei due calciatori, attraverso una nota ufficiale.