Torino, senti Bisoli: "Sì, Giorgini è pronto per la Serie A"

La benedizione arriva direttamente da chi come Pierpaolo Bisoli ha allenato al Sudtirol e soprattutto fatto esordire in Serie B Andrea Giorgini, finito in queste settimane nei radar del dt Davide Vagnati per rinforzare la difesa del Torino a gennaio: «Parliamo di un ragazzo giovane ma con potenzialità notevoli. In questi anni Giorgini è cresciuto molto e - racconta il tecnico di Porretta Terme - lo vedo pronto per affacciarsi in Serie A. &Egra