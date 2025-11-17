Non solo il difensore. Cosa serve al Torino per l’Europa

Sei partite: sono quelle che al Torino restano da giocare in questo 2025. Ma sono anche quelle che mancano prima della riapertura del mercato. In ordine la formazione granata affronterà il Como, il Lecce, il Milan, la Cremonese, il Sassuolo e il Cagliari, tra l’altro quattro di questi sei incontri li affronterà in casa, le uniche due trasferte sono quelle suo campo del Lecce e del Sassuolo. Sulla carta, inoltre, le squadre di Fabregas e Allegri sono le uni