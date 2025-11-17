Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Toro, adesso Israel sfida Paleari

L’uruguaiano a causa del problema al costato e dell’exploit del suo vice ha perso il posto. In estate il portiere aveva lasciato lo Sporting per non fare panchina, ma ora è diventato lui il secondo
Ivana Crocifisso
1 min
Toro, adesso Israel sfida Paleari© Marco Canoniero
Torino

Torino

Tutte le notizie sulla squadra

TORINO - In una qualsiasi altra situazione si parlerebbe del rientro del portiere titolare. Nel caso di Franco Israel, invece, è necessario fare un ragionamento diverso. Non per togliere al giocatore dei meriti, perché da quando è arrivato a Torino è a lui che

Abbonati per continuare a leggere

Plus+

€ 49,90

€ 9,90 all'anno

 

Scopri tutte le offerte

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS