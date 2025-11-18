Tuttosport.com
Vlasic carico dopo i 2 gol con la Croazia: "Il Toro merita di più, sogno l'Europa"

Il trequartista granata svela i propri obiettivi stagionali: "Abbiamo una squadra molto forte con tanti grandi giocatori"
1 min
Vlasic carico dopo i 2 gol con la Croazia: "Il Toro merita di più, sogno l'Europa"© Getty Images
"Speriamo di andare in Europa, lo spero tanto e io sono sempre positivo: il mio sogno è fare qualcosa con il Torino, voglio fare una grande stagione": così il fantasista granata, Nikola Vlasic, sugli obiettivi stagionali con il suo club. "Tutti sappiamo che il Torino è un grande club e merita di più, in undici partite abbiamo giocato contro squadre forti e abbiamo fatto bene ma possiamo migliorare il gioco - continua ai microfoni di Sport Mediaset - e fare ancora molto di più: abbiamo una squadra molto forte, con tanti grandi giocatori".

I gol in nazionale

Lui, intanto, ha realizzato due gol in due gare con la Croazia: "Torno a Torino con lo spirito giusto - conclude Vlasic, a segno contro Far Oer e Montenegro in due vittorie fondamentali per strappare il pass per i prossimi Mondiali - e sono contento che abbiamo vinto due partite, ma adesso penso a fare bene in campionato".

