Vlasic carico dopo i 2 gol con la Croazia: "Il Toro merita di più, sogno l'Europa"

"Speriamo di andare in Europa, lo spero tanto e io sono sempre positivo: il mio sogno è fare qualcosa con il Torino, voglio fare una grande stagione": così il fantasista granata, Nikola Vlasic, sugli obiettivi stagionali con il suo club. "Tutti sappiamo che il Torino è un grande club e merita di più, in undici partite abbiamo giocato contro squadre forti e abbiamo fatto bene ma possiamo migliorare il gioco - continua ai microfoni di Sport Mediaset - e fare ancora molto di più: abbiamo una squadra molto forte, con tanti grandi giocatori".