Paleari: "Contro l'Inter sconfitta pesante, abbiamo capito quali sono stati gli errori"

"Quello contro l'Inter è stato un risultato che ha fatto tanto rumore, ma ci ha unito perché ci siamo guardati in faccia e ci siamo detti di spingere molto di più: abbiamo capito quali sono stati gli errori e stiamo cercando di non commetterli più": così il portiere del Torino, Alberto Paleari, ricorda la sconfitta per 5-0 all'esordio in questo campionato. "Ora ci aspetta il Como, è una squadra con grandissima qualità che cerca di dare ritmo ed indirizzare la partita a suo favore - continua ai microfoni di Dazn - e dovremo riuscire a sfruttare le loro criticità: vogliamo fare risultato per permettere a questo bellissimo pubblico di esultare".