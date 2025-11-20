Torino, Biraghi resta in dubbio per il Como

TORINO. Dopo due giorni di riposo il Torino si è ritrovato ieri al Filadelfia per preparare la sfida al Como di lunedì. Biraghi ha ancora lavorato a parte: il terzino ha un fastidio al soleo che già la scorsa settimana gli ha impedito di allenarsi regolarmente con il resto dei compagni. Le sue condizioni saranno monitorate giorno dopo giorno per valutare la possibilità che possa essere a disposizione per la partita contro la squadra di Fabregas. Terap