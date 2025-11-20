Cairo non molla il Toro: "Stiamo investendo tanto, c'è voglia di fare sempre meglio"

MILANO - Il presidente del Torino Urbano Cairo è intervenuto durante la settima edizione di 'Sport Industry Talk - L'economia dello sport', organizzata da Rcs Academy, parlando della situazione dei Granata. Il presidente ha dichiarato: "Io ho preso il Toro quando era fallito: mi tirarono per la giacchetta, a cominciare d'allora sindaco di Torino Chiamparino, e da lì le cose sono cresciute. Siamo tornati subito in Serie A. È stato un percorso lungo, con gioie e dolori. Ho molta passione: il Toro era la squadra di mia madre e di mio padre, ed è diventata la mia. C'è la voglia di fare meglio".