Cairo non molla il Toro: "Stiamo investendo tanto, c'è voglia di fare sempre meglio"

Il presidente dei Granata ha fatto il punto della situazione parlando anche del futuro: "Stiamo valutando il tema dello stadio"
1 min
TorinoCairo
Cairo non molla il Toro: "Stiamo investendo tanto, c'è voglia di fare sempre meglio" © Marco Canoniero
MILANO - Il presidente del Torino Urbano Cairo è intervenuto durante la settima edizione di 'Sport Industry Talk - L'economia dello sport', organizzata da Rcs Academy, parlando della situazione dei Granata. Il presidente ha dichiarato: "Io ho preso il Toro quando era fallito: mi tirarono per la giacchetta, a cominciare d'allora sindaco di Torino Chiamparino, e da lì le cose sono cresciute. Siamo tornati subito in Serie A. È stato un percorso lungo, con gioie e dolori. Ho molta passione: il Toro era la squadra di mia madre e di mio padre, ed è diventata la mia. C'è la voglia di fare meglio". 

Progetti per il futuro

Cairo aggiunge: "Stiamo investendo molto, anche nelle infrastrutture: dopo il Filadelfia, ricostruito insieme a Comune, Regione e tifosi, abbiamo completato il centro sportivo per i giovani, il Robaldo, un investimento importante. Stiamo investendo per fare meglio. E poi c'è il tema dello stadio che stiamo valutando con il sindaco di Torino: spero sia possibile, ma è una possibilità. Il Toro in questi 13-14 anni ha fatto buone cose, sempre in Serie A e spesso nella parte sinistra della classifica. Ma l'obiettivo è migliorarsi". 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

