Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Toro, terzini in crescita: ora gol e assist

Pedersen, Lazaro e Nkounkou  si contendono due delle tre maglie da titolare con il Como: il tecnico li vuole ben più decisivi in attacco
Ivana Crocifisso
1 min
Torinobaroni
Toro, terzini in crescita: ora gol e assist © Marco Canoniero
Torino

Torino

Tutte le notizie sulla squadra

È la spinta che finora è mancata. Sulle fasce il Torino non ha ancora espresso tutto il suo potenziale, pur avendo a disposizione giocatori di gamba, in grado di garantire profondità. Il contributo in questo primo scorcio di stagione da parte degli esterni è stata minimo e ora Baroni chiede di più in termini di assist, ma anche di gol, ai suoi terzini a tutta fascia. A partire da chi, come Pedersen, ha messo insieme un minutaggio che ad oggi

Abbonati per continuare a leggere

Plus+

€ 49,90

€ 9,90 all'anno

 

Scopri tutte le offerte

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS