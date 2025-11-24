Il Torino di Baroni torna ad assaporare l'amarezza della sconfitta, e lo fa nel peggiore dei modi. Le buone prestazioni messe in mostra nelle ultime partite vengono spazzate via dal Como di Fabregas, con i lariani che hanno rifilato cinque reti alla squadra granata allo 'Stadio Olimpico Grande Torino'. A sbloccare il match sono gli ospiti al 36' con Addai , scelto da mister Fabregas al fianco di Nico Paz e Jesus Rodriguez nei tre dietro Morata. Il Toro non esce dalla partita e resta concentrato, concretizzando l'occasione dagli undici metri con Vlasic , concessa dall'arbitro Bonacina negli ultimi minuti del primo tempo. Nel secondo tempo la musica è totalmente diversa, con il Como che parte in quinta e torna in vantaggio con il secondo gol della gara di Addai, confermando la scelta di formazione positiva di Fabregas. Il Toro tenta più volte l'approccio con la porta di Butez, ma non riesce a sfondare.

Como a valanga, il Toro torna nel baratro

Le disattenzioni del Torino sono tante, e la necessità di trovare quantomeno il gol del pareggio si ritorce completamente contro alla squadra di Baroni. Al 72' il giovane Ramon viene lasciato libero in area di rigore dai difensori granata, e lo spagnolo ne approfitta: colpo di testa nell'angolino e 3-1 per il Como. Riprendere il match si fa sempre più complicato per gli uomini di mister Baroni, e a confermarlo sarà Nico Paz: il giovane talento del Como sfrutta il secondo assist di giornata di Perrone, infilando sul primo palo Paleari. Il controllo è stato soggetto al controllo del Var, con Bonacina che ha confermato l'ennesima rete inflitta al Torino. Nel finale esulta anche il neoentrato Baturina - che ha sostituito proprio Nico Paz all'84' - che a due minuti dal suo ingresso trova la rete del definitivo 5-1. Una sconfitta che fa rumore per il Torino di Baroni, reduce da sei risultati utili consecutivi. I fantasmi del roboante 5-0 contro l'Inter subito ad inizio campionato tornano a palesarsi, sperando si tratti soltanto di un brutto episodio.