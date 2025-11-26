Toro, da Nkounkou, Aboukhlal e Anjorin: ci si sarebbe aspettato ben di più

Gioca chi lo merita: si può riassumere con queste parole uno dei credi calcistici di Marco Baroni e queste prime dodici giornate di campionato lo hanno dimostrato. Un credo che può però essere girato anche al contrario: chi non lo merita, non gioca. E vedendo il volto di Marco Baroni nel post partita, c’è chi a Lecce rischia di restare in panchina. «Sicuramente il secondo tempo mi ha dato delle indicazioni, non parlo di prestazioni,