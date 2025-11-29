Tuttosport.com
Baroni: "Toro, con il Lecce torna Israel. La mentalità è tutto e serve continuità"

Le parole dell'allenatore dei Granata alla vigilia della trasferta al Via del Mare annunciando il ritorno del portiere uruguaiano dopo 5 gare di assenza
1 min
TorinobaroniLecce
Baroni: "Toro, con il Lecce torna Israel. La mentalità è tutto e serve continuità" © TVMV-Manuela Viganti/Agenzia Aldo Liverani sas
TORINO - Il Torino di Marco Baroni, reduce dal brutto ko casalingo contro il Como, farà visita al Lecce domenica nel match che aprirà il programma (12:30). L'allenatore dei Granata ha parlato alla vigilia facendo un annuncio importante sull'11 titolare: "Contro il Lecce giocherà Israel". Il portiere uruguaiano torna tra i pali dopo 5 gare di assenza. Sulla mentalità: "È un fattore dapprima individuale che poi diventa collettivo, è l'elemento centrale della prestazione perché consente di esprimere quello che si ha dentro. la squadra non ha ancora trovato continuità sotto questo punto di vista: ha recuperato molte volte il risultato, a dimostrazione che la base caratteriale c'è, ma è la reazione immediata ad una rete subita il primo punto di miglioramento. Lo troveremo presto".
Per la gara contro i giallorossi, Baroni ritroverà anche Adams dal primo minuto, ma non ha ancora sciolto i dubbi sul partner in attacco: per una maglia da titolare al fianco dello scozzese se la giocano Ngonge e Zapata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

