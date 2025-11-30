Torino, Baroni mastica amaro: "Buttati via 25 minuti. Siamo fragili, così non è possibile"

"Abbiamo buttato via i primi 25 minuti, credo che sia un fatto di fragilità che dobbiamo correggere assolutamente. Non è possibile prendere 2 gol così, uno dietro l'altro. C'è da lavorare sotto questo aspetto". Questo l'amaro commento di Marco Baroni , intervenuto al termine della trasferta di Lecce, dove il Torino si è arreso con il finale di 2-1 . Reti di Lassana Coulibaly (20') e Lameck Banda (22') per i padroni di casa e di Che Adams (57') per i granata. Un risultato che segue la debacle interna con il Como e che congela la classifica a quota 14 punti, con un bilancio di 2 sconfitte e 3 pareggi nelle ultime 5 giornate: 5 invece le sconfitte in campionato. Ad aggravare il referto dell'uscita al Via del Mare, il rigore fallito da Kristjan Asllani al 90'. La prossima giornata, il Toro sarà impegnato contro il Milan all'appuntamento dell'8 dicembre all'Olimpico.

Baroni: "Mi assumo le responsabilità"

Così Baroni: "La difesa è stata timorosa, sono d'accordo - ha dichiarato ai microfoni Dazn - . Occorre più attenzione. Questa squadra deve migliorare negli ultimi metri, sia offensivamente che difensivamente. Sono fragilità che dobbiamo togliere, perché poi la squadra si è sciolta ma è tardi. Non solo su rigore, abbiamo creato. Vlasic? Siamo stati così fino all'infortunio di Simeone. In questa situazione avevo solo due prime punte e ho pensato anche alla durata della partita. Si tratta di un atteggiamento, non possiamo partire così: buttiamo via il lavoro settimanale. Devo prendermi la responsabilità e togliere questi timori alla squadra. Casadei? Cesare deve trovare più qualità, non ha tante partite in Serie A e stiamo cercando di aiutarlo. Quando una partita si mette male così, un giocatore così giovane la subisce di più. C'è da lavorare e da migliorarsi, ma non solo lui: tutti", ha concluso.

Baroni: "Paghiamo i nostri errori"

"Commettiamo degli errori e li paghiamo - ha aggiunto in conferenza stampa - . La squadra non è partita come volevamo, con un po' di timore. Il primo gol era evitabile, poi crei una situazione che diventa difficile. La squadra ha reagito, ha creato i presupposti per un pareggio che avrebbe meritato. Dobbiamo porre rimedio alla fragilità, è il problema primario della squadra. Pensavamo di aver risolto alcune fragilità che sono riaffiorate. Il problema è di mentalità, ci sta subire gol ma bisogna rimanere in partita. Coi cambi la squadra doveva ritrovare atteggiamento e solidità. Falcone fa una parata sul colpo di testa di Zapata che vale un gol, abbiamo creato tanto. Ci manca attenzione negli ultimi metri, difensivi e offensivi. Adams unica punta? Zapata veniva dalla prima partita da titolare con il Como".

Baroni: "Lecce a segno costruendo poco"

"Ho pensato alla durata della partita e non volevo rischiare subito con le due punte per poi rischiare di avere difficoltà dopo, senza avere altre punte oltre a loro. Ma il problema non è tattico, è mentale. Cosa è cambiato? Per 70 minuti siamo stati in partita col Como, poi abbiamo ceduto. Il problema è lì, nell'atteggiamento. Devo lavorare sulla squadra e sui singoli, la mentalità è prima individuale e poi di squadra. Nel primo tempo non ricordo parate di Israel. L'avversario è andato in gol facilmente costruendo poco. E' una fragilità che va aggiustata, la squadra ha dimostrato di saper uscire dalle difficoltà, dobbiamo farlo velocemente. Asllani? C'era una graduatoria di rigoristi, il primo era Vlasic e il secondo era Asllani. La classifica non mi fa paura, voglio far crescere questi ragazzi, dobbiamo rimboccarci le maniche e ritrovare solidità".