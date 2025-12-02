Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Baroni, anche il suo pupillo Ngonge è un flop

Il belga sempre più avulso e senza squilli: a tratti pare quasi demotivato. Soltanto un lampo da agosto: gol a Parma. Delusioni continue: a Lecce non era neanche titolare
Andrea Piva
1 min
NgongeTorinobaroni
Torino

Torino

Tutte le notizie sulla squadra

Quando ha firmato con il Torino, una delle prime richieste che Marco Baroni ha presentato a Urbano Cairo e Davide Vagnati è stata Cyril Ngonge. Lo conosceva, lo aveva allenato al Verona facendolo rendere ad alti livelli, tanto che poi il Napoli aveva deciso di investire su di lui. Nel belga l’allenatore aveva individuato l’uomo giusto per il ruolo di esterno alto d’attacco in quello che in estate era il suo progetto tattico: il 4-2-3-1. E presidente e

Abbonati per continuare a leggere

Plus+

€ 49,90

€ 9,90 all'anno

 

Scopri tutte le offerte

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS