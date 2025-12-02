Cairo e i ko Toro contro Como e Lecce: “È inspiegabile. Sono molto rammaricato”. Su Baroni...

"Eravamo reduci da sei partite ben giocate e con buoni risultati con squadre impegnative, è inspiegabile come al ritorno dalla sosta siamo incappati in due sconfitte brutte contro Como e Lecce". Così Urbano Cairo commenta l'improvvisa sbandata in campionato del Torino, reduce dal ko al Via del Mare (2-1) e prima ancora dalla debacle interna contro il Como, che all'Olimpico ha tramortito i padroni di casa per 5-1. Un rendimento che ha congelato la classifica a quota 14 punti, con un vantaggio di sole 4 lunghezze dal terzultimo posto e un ritardo di 10 punti dal sesto. Il bilancio delle ultime 5 giornate, che riporta 3 pareggi e 2 sconfitte (5 i ko complessivi), stuzzica le indiscrezioni sul possibile successore di Marco Baroni, ora chiamato a dare una sterzata alla stagione con un calendario che mette in programma le sfide casalinghe con il Milan di Max Allegri (08/12), primo in classifica a pari punti con il Napoli e a seguire con la Cremonese di Davide Nicola (13/12), che nel posticipo di lunedì 1 dicembre ha espugnato il Dall'Ara trascinata dall'ex Leicester e campione d'Inghilterra nel 2016 Jamie Vardy (3-1 il finale).