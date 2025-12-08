Baroni: “Toro, c’è da lavorare. Zapata eccezionale, darà una grossa mano”

Un Milan mai domo va sotto di due reti, rimonta e vince per 3-2 sul campo del Torino . Sono Rabiot e Pulisic, autore di una doppietta partendo dalla panchina, a suonare la carica per la formazione rossonera, passata inizialmente sotto a causa dei gol di Vlasic e Zapata. I ragazzi di Baroni accusano il colpo e nel finale non riescono a impensierire Maignan, con il risultato che non cambierà più. Grazie a questi preziosi tre punti, il Milan sale in vetta a quota 31, al pari del Napoli. Il Torino resta invece al quintultimo posto con 14 punti all'attivo. Al termine dell' amara rimonta subita dal club granata , ha parlato Marco Baroni.

Baroni: "Siamo vicini al nostro massimo livello"

"La squadra mi è piaciuta, ha fatto una partita vera. Ai ragazzi ho detto che bisogna continuare a lavorare con convinzione. Ora abbiamo una settimana corta e bisogna pensare che questo è lo spirito giusto. Il nostro massimo livello non è ancora arrivato, ma ci siamo vicini". Così Marco Baroni ai microfoni di Sky Sport dopo il ko interno del Torino contro il Milan. "Zapata è un grande professionista. Ci ha messo un po' a trovare la condizione ma sono convinto che sarà importante. Aspettiamo anche Simeone, che è un giocatore importante - aggiunge il tecnico granata -. Il Milan ha gestito meglio il pallone nel secondo tempo. Alla lunga è arrivata un po' di fatica, così come il pensiero di dover difendere il risultato. Dovevamo mantenere la pressione messa nel corso del primo tempo".

"Simeone per noi fondamentale, ora rientrerà"

"È mancata pressione sulla palla, il Milan ha preso il palleggio. Nel primo tempo l'avevamo fatto molto bene, nel secondo ci siamo abbassati troppo. Ma io vedo lavorare la squadra con grande partecipazione, c'e' solo da rimboccarsi le maniche. La prestazione è stata molto buona". È l'analisi di Marco Baroni, tecnico del Torino, dopo la sconfitta in casa col Milan. "La squadra mi è piaciuta - ha aggiunto il tecnico - ora rientreranno Simeone, per noi fondamentale, e Ismajli: ci sono cose positive, sono abituato a guardare quelle. Guardo anche, con grande severita', a quel che non va: ci lavoriamo".