Rimonta Milan, doppio Pulisic! Febbrone Toro

Vlasic (su rigore) e Zapata subito in gol, quindi accorcia Rabiot. Poi i cambi e la squadra di Allegri dilaga
Stefano Pasquino
1 min
TORINO - Domenica aveva 39 di febbre, Christian Pulisic, e non aveva viaggiato con la squadra per il timore che facesse da untore. Ieri, dopo aver raggiunto i compagni in ritiro perché miracolosamente sfebbrato, con una doppietta (primo gol al primo pallone giocato, quando si dice destino), ha riscritto il film di Torino-Milan, regalando di nuovo ai rossoneri il primo posto in classifica con il Napoli. Altrettanto decisivo è stato però l’errore di Israel

