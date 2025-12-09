Rimonta Milan, doppio Pulisic! Febbrone Toro

TORINO - Domenica aveva 39 di febbre, Christian Pulisic, e non aveva viaggiato con la squadra per il timore che facesse da untore. Ieri, dopo aver raggiunto i compagni in ritiro perché miracolosamente sfebbrato, con una doppietta (primo gol al primo pallone giocato, quando si dice destino), ha riscritto il film di Torino-Milan, regalando di nuovo ai rossoneri il primo posto in classifica con il Napoli. Altrettanto decisivo è stato però l’errore di Israel