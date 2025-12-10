Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Toro, sempre peggio: incubo Serie B

Difesa fragilissima per gli errori di Cairo e Vagnati. Baroni ripete le solite frasi e continua a non risolvere il guaio delle marcature che saltano
Marco Bonetto
1 min
TorinobaroniCairo
Toro, sempre peggio: incubo Serie B© Manuela Viganti/Agenzia Aldo Liverani sas
Torino

Torino

Tutte le notizie sulla squadra

Il tema non è Baroni”, ha replicato Cairo con un nervosismo crescente, schizzato subito verso l’alto, verso la ionosfera, quando i cronisti gli han chiesto del tecnico, dopo l’ennesima batosta. Al di là dei facili proverbi sulla lingua che batte dove il dente duole, va detto in prima battuta che Cairo, effettivamente, ha ragione, se osserviamo il problema Toro, il disastro Toro, il fallimento granata strategico, societario e sportivo a 360

Abbonati per continuare a leggere

Plus+

€ 49,90

€ 5,00 all'anno

 

Scopri tutte le offerte

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS