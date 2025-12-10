Vagnati esonerato dal Torino, è rivoluzione: chi è il 'nuovo' direttore sportivo

TORINO - "Il Torino Football Club comunica l'esonero, con effetto immediato, di Davide Vagnati dall'incarico di Direttore Sportivo e Responsabile dell’Area tecnica del Club". Così, in una nota diramata sul proprio sito ufficiale, il club granata annuncia la separazione con il dirigente: "Il Torino FC ringrazia Vagnati - prosegue il comunicato - per il lavoro svolto e per l’impegno profuso in questi cinque anni e gli augura il meglio nel proseguimento della sua carriera".
Petrachi nuovo ds
La nota ufficiale del club granata si conclude con l'annuncio del 'nuovo' direttore sportivo: "La direzione tecnico-sportiva è stata nuovamente affidata a Gianluca Petrachi, già Direttore Sportivo del Torino con una lunga permanenza dal 2010 al 2019. Tutta la Società riaccoglie Gianluca Petrachi con un caloroso abbraccio: bentornato a Torino, Sempre Forza Toro!".