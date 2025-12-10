Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Vagnati esonerato dal Torino, è rivoluzione: chi è il 'nuovo' direttore sportivo

In una nota diramata sul proprio sito ufficiale, il club granata ha annunciato l'allontanamento del dirigente e il suo sostituto: tutti i dettagli
1 min
Vagnati esonerato dal Torino, è rivoluzione: chi è il 'nuovo' direttore sportivo
Torino

Torino

Tutte le notizie sulla squadra

TORINO - "Il Torino Football Club comunica l'esonero, con effetto immediato, di Davide Vagnati dall'incarico di Direttore Sportivo e Responsabile dell’Area tecnica del Club". Così, in una nota diramata sul proprio sito ufficiale, il club granata annuncia la separazione con il dirigente: "Il Torino FC ringrazia Vagnati - prosegue il comunicato - per il lavoro svolto e per l’impegno profuso in questi cinque anni e gli augura il meglio nel proseguimento della sua carriera".

Petrachi nuovo ds

La nota ufficiale del club granata si conclude con l'annuncio del 'nuovo' direttore sportivo: "La direzione tecnico-sportiva è stata nuovamente affidata a Gianluca Petrachi, già Direttore Sportivo del Torino con una lunga permanenza dal 2010 al 2019. Tutta la Società riaccoglie Gianluca Petrachi con un caloroso abbraccio: bentornato a Torino, Sempre Forza Toro!".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Torino

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS