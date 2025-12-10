Vagnati esonerato dal Torino, è rivoluzione: chi è il 'nuovo' direttore sportivo

TORINO - "Il Torino Football Club comunica l'esonero, con effetto immediato, di Davide Vagnati dall'incarico di Direttore Sportivo e Responsabile dell’Area tecnica del Club". Così, in una nota diramata sul proprio sito ufficiale, il club granata annuncia la separazione con il dirigente: "Il Torino FC ringrazia Vagnati - prosegue il comunicato - per il lavoro svolto e per l’impegno profuso in questi cinque anni e gli augura il meglio nel proseguimento della sua carriera".