Cairo spiega l'addio di Vagnati e Petrachi si presenta: "Toro, ambizione Europa"

La conferenza stampa del nuovo direttore sportivo e le dichiarazioni del presidente granata
Cairo spiega l'addio di Vagnati e Petrachi si presenta: "Toro, ambizione Europa"
5 min
Torino

Torino

Tutte le notizie sulla squadra

Dopo sei anni dall’addio, Gianluca Petrachi torna ufficialmente al Torino nel ruolo di direttore sportivo e responsabile dell'area tecnica. Il presidente Urbano Cairo ha presentato il nuovo ds, di fatto un ritorno a casa dopo un ciclo lungo e ricco di risultati, in una conferenza stampa molto attesa, nella quale ha salutato anche Davide Vagnati e ha spiegato i motivi della separazione. Emozionato e determinato, il neo dirigente ha illustrato obiettivi, metodo di lavoro e urgenze del momento, toccando i temi del mercato, dell’identità della squadra e della corsa alla salvezza. Un nuovo inizio che sa di vecchie radici, con la volontà comune di ricostruire entusiasmo e ambizione attorno ai granata.

Torino, Cairo saluta Vagnati

"Prima di partire con la presentazione di Gianluca, ci tengo a dire due parole relativamente a Vagnati. Abbiamo avuto un buonissimo rapporto, fatto un percorso lungo e all'inizio accidentato e faticoso perché arrivò con il Covid. Fu una prima stagione difficile, poi è iniziato un periodo positivo con campionati di buon livello insieme a Juric sfiorando la Conference. Poi Vanoli... è stato un periodo importante. Ho deciso di fare un cambiamento, ma ringrazio Vagnati per l'impegno senza lesinare determinazione e voglia di fare. Gli faccio un grande in bocca al lupo. La motivazione e quando ho deciso di prendere questa scelta? Questa è una cosa mia personale, non spiego il motivo, ora pensiamo al futuro" - ha detto Cairo in conferenza stampa.

 

 

Il rapporto con Petrachi 

Poi il presidente Cairo ha proseguito, facendo una panoramica del suo rapporto con il nuovo ds: "Con Petrachi ci conosciamo da tanti anni, arrivò a dicembre 2009 e a gennaio 2010 abbiamo iniziato insieme in B. Arrivò e facemmo un po' di mercato velocemente, creativo, che non impedì di portare al Toro un giocatore come D'Ambrosio per cifre piccole oltre ad operazioni creative. Si era dato vitalità a quel campionato, e nel ritorno richiamammo Colantuono facendo 43 punti e recuperando bene fino al quinto posto vincendo la semifinale play-off con il Sassuolo e perdendo a Brescia con un gol annullato ad Arma che il Var di oggi non lo avrebbe tolto. L'anno successivo non andò bene, poi con Ventura arrivammo primi insieme al Pescara e da lì una salvezza in Serie A senza patemi, successivamente settimi andando in Europa League vincendo le gare eliminatorie fino ai gironi e unica squadra italiana a vincere al San Mamès. Fu un bel periodo, poi Ventura purtroppo decise di andare in Nazionale e noi prendemmo Mihajlovic. Mi dispiacque mandare via Sinisa, purtroppo poi ci ha lasciati ed è stata una cosa terribile, e arrivò Mazzarri facendo grandi cose con un'altra Europa League persa contro un Wolverhampton forte. Ci lasciammo con Petrachi, per un periodo non ci parlammo e poi fortunatamente anche grazie a un amico comune ci siamo ritrovati. Con Gianluca c'è stato un bel rapporto da amico, poi la rottura e successivamente il nostro amico fece un lavoro di mediazione: ci rivedemmo a cena a Milano e il nostro rapporto riprese".

 

 

Cairo difende il suo operato al Torino

Su cosa si aspetta da Petrachi: "Memore di quei nove anni e mezzo, mi aspetto giocatori giovani da formare con potenziale. Serve quell'occhio che ti consenta di individuare giocatori con potenziale. Poi che con mister Baroni abbia un rapporto in simbiosi e di collaborazione e sintonia. E poi che trasmetta alla squadra carica e voglia". Per quanto riguarda i possibili errori commessi e l’ipotesi di inserire nuove figure in società: "Pensi costantemente a come migliorare, in qualsiasi attività, e cerchi di metterlo in pratica. Ma pensiamo anche alle cose positive, non siamo arrivati in Europa ma abbiamo fatto campionati di buon livello e l'abbiamo mancata per un soffio. Abbiamo reso il Filadelfia un luogo accogliente per i giocatori, possono stare lì tutta la giornata anche mangiando, facendo le cure o andando in palestra. E poi abbiamo costruito il Robaldo, a breve sarà pronto e già adesso è utilizzato dalle squadre giovanili. Lo scorso anno abbiamo vinto i campionati U17 e U18 con ragazzi di prospettiva, in tanti hanno esordito in Serie A. Stiamo mantenendo la categoria Serie A da 14 anni come solo dieci squadre. Organigramma? Abbiamo fatto molto, qui abbiamo Innocenti che ha attività ticketing e digitale con buoni risultati. Abbiamo tante figure che stanno facendo bene, c'è uno scouting ricco di persone e Petrachi li utilizzerà al meglio: se dovremo potenziarci, per me non è un problema. L'importante è trovare le persone giuste".

Il settore giovanile e gli acquisti sbagliati

Cairo ha parlato anche del settore giovanile: "Ludergnani è bravissimo, ha fatto un lavoro straordinario. Quest'anno la Primavera è partita male, dobbiamo rafforzararla. Il mister ha collaboratori in gamba, fanno un lavoro incredibile. Si pensiamo ai giocatori che ha tirato fuori come Gineitis, o Cacciamani che è andato alla Juve Stabia che oggi penalizza la Primavera ma domani avvantaggia la prima squadra. C'è un elenco lunghissimo di giocatori, Ludergnani è un top" Sul mercato che forse non ha funzionato questa estate: "La campagna acquisti, ad oggi, non ha dato i frutti sperati. Ma non vuol dire che questi acquisti non possano dar risultati e fare buone partite. Alcuni hanno avuto infortuni, poi ci sono aspetti di più perché hai anche speso. Mi aspetto che tirino fuori il potenziale e che ci danno buoni risultati".

Petrachi e il ritorno a Torino

"Vedo tanti volti conosciuti, abbiamo già vissuto anni belli e intensi ed è bello tornare nella mia casa. Non ero più tornato a Torino, rientrarci è stato pieno di emozioni. Non è stata una cosa pensata o studiata, con Cairo ci siamo sentiti quando il Toro ha giocato a Lecce ma non è venuto. Poi, all'improvviso, mi ha fatto percepire che c'era qualcosa che poteva nascere. Voleva capire se io potessi  tornare e avessi le motivazioni, ho risposto che sono nato pronto. Sono arrivato di notte. Come intendo lavorare per colmare il gap? Da fuori ho notato una cosa e cercherò di lavorarci: è come se ci fosse uno scollamento. Il senso di appartenenza è la priorità. Da calciatore non ho capito cosa fosse il Toro, da dirigente è stato un altro mondo. Ho capito la mission, qui si entra in un club diverso. E il senso di appartenenza per tutti i giocatori deve essere rimarcato e bisogna anche farlo capire loro. Ho cercato sempre di creare un senso di famiglia: voglio risentire quel calore, voglio ricreare quella sinergia. E, se possibile, alimentandola con la gente. Questo è il mio sogno" - ha spiegato Petrachi in conferenza.

I problemi del Torino e il mercato

Sui problemi del Torino: "Mi sono fatto delle idee, è giusto che sia così. L'idea più importante la sviluppi insieme al tecnico: con lui ho chiarito alcune tematiche tattiche, come secondo lui è giusto giocare ed eventuali correttivi. Ho le idee più chiare, ho passato la giornata con Baroni e mi ha dato linee guida e non devono esserci equivoci tattici. Magari ci sono calciatori scontenti e dobbiamo prendere giocatori funzionali. Non sarà una mercato di rivoluzione, ma riparazione. Magari manderemo a giocare qualche giocatore che nel 3-5-2 trova poco spazio e che aveva più senso in un 4-3-3 o 4-2-3-1". Poi ha continuato: "L'errore che non rifarei? Nell'ultimo anno, dopo nove e anni e mezzo, avevo stanchezza mentale e mi sarei dovuto confrontare con il presidente. Succede anche tra moglie e marito, a volte qualcosa non va alla perfezione. Questo è stato l'errore che non commetterei più. Sono qui a riprendermi ciò che ho lasciato, con tutta l'esperienza e conoscendo la piazza posso dare qualcosa in più per crescere il club per come merita".

"Rivoglio l'Europa": Petrachi carica i tifosi

"Si può ripetere un ciclo che porti in Europa? Senza ambizione di poterlo fare, era inutile presentarsi. Voglio risentire i tifosi cantare al San Mamès, è stata una delle gioie più grandi del mio ciclo. Mi ha lasciato ricordi incredibili e non vorrei che rimanessero solo ricordi. Darò più di ciò che posso per arrivare a obiettivi che il Toro deve e può meritare" - ha spiegato Petrachi. La prima era partì con una bomba carta…: "Anche ieri, magari è di buon auspicio. Avranno pensato, 'E' arrivato Gianluca' (ride, ndr)".

Sui dialoghi con la squadra: "I calciatori, quasi sempre, danno tutto anche per le persone che lavorare per loro. Penso a magazzinieri, medici, team manager, a tutti: se non scatta l'empatia...Le gioie più importanti sono per la gente che lavora per i ragazzi. Il mio senso di appartenenza parte dalle radici. Dobbiamo avere compattezza, se un ragazzo non sente cos'è il Toro lo deve capire. Perdere o vincere non è la stessa cosa. Ora partiranno tutti i colloqui con i giocatori, voglio capire chi vuole restare e chi vuole andare via. Ho parlato con qualcuno ieri, ma velocemente perché la cosa più importante era parlare con l'allenatore"

Il messaggio alla squadra

Petrachi è poi ritornato sulla sua prima volta al Torino e ha fatto un parallelismo: "Se è stato peggio il momento in cui arrivai con le bombe carta o questo? Sicuramente quello fu un momento molto difficile, si era in B e in zone basse della classifica vicino ai play-out. C'era un tutto contro tutti, i giocatori in parte furono aggrediti e fu complicata. Non nascondo che trovo che oggi ci dobbiamo rendere che la situazione non è semplice. Alla squadra ho detto che voglio vederli cattivi, con il coltello tra i denti. Dobbiamo renderci conto che distiamo quattro punti dal baratro: sono stanco di sentire che la squadra è forte tecnicamente, perché la squadra deve vincere i contrasti. Se non metti garra, fai fatica perché non sei metallizzato su un certo tipo di campionato che purtroppo si è palesato. Dobbiamo uscire immediatamente dalle sabbie mobili. Con la Cremonese voglio una squadra che lotti e che vinca i duelli. Contro il Milan ho visto un primo tempo di coraggio, nella ripresa si è abbassata la squadra. Ho detto al mister che non mi piace abbassarsi, perché il gol te lo fanno. Dobbiamo stare lontani dalla nostra parte. Inizieranno a conoscermi...". 

Il modulo e i pericoli della Cremonese

Petrachi ha fatto chiarezza anche sullo schieramento della squadra: "Il 3-5-2 sarà il modulo da qui alla fine, poi può capitare che con qualche defezione, per necessità o soluzione di partita ci può stare che si cambi. Stiamo andando avanti con il 3-5-2 e sarà così fino a fine campionato". Poi ha concluso: "Che risposta mi aspetto sabato? L'ho detto a Baroni, la Cremonese mi fa paura. A Bologna hanno giocato sugli errori degli avversari e sulle lacune, sfruttandole al meglio. Sarà una gara difficile, Nicola lo stimo e che studia molto gli avversari. Dobbiamo capire che sabato per noi è da coltello tra i denti. Se non lo capiamo, è un problema: è un messaggio che sto cercando di infondere. Un giocatore deve pensare che se viene saltato da un avversario, è una sconfitta. Dobbiamo vincere i contrasti, altrimenti ci passano come gli indiani. Ci sono tre o quattro leader che devono portare dentro i compagni: le gare si vincono vincendo i duelli personali, noi ne vinciamo pochi".

 

 

