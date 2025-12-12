Toro, sorriso nella crisi: Simeone è pronto

Scopri tutte le offerte
Hai già un abbonamento? Accedi
TORINO - Non sono solo i suoi gol a essere mancati al Torino. In assenza del Cholito la squadra granata non ha più vinto ma soprattutto non ha avuto vicino, in campo, il suo leader e trascinatore. Non è un caso che tra tutti il neo ds Petrachi<
Abbonati per continuare a leggere
Hai già un abbonamento? Accedi
Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.
oppure
o entra con DISQUS