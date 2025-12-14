Toro, la Maratona continua con la contestazione a Cairo. Striscione per Vagnati

Stavolta è finita tra gli applausi: dopo aver raccolto solo fischi nelle ultime settimane, i calciatori del Torino, a fine partita, hanno ricevuto idealmente l’abbraccio della Curva Maratona. Il successo 1-0 sulla Cremonese interrompe una striscia negativa che aveva certamente influito anche sul rapporto tra la tifoseria e la squadra. Il supporto non è mai mancato, ma le sconfitte contro Como, Lecce e Milan non erano state accolte b