Graziani: “Con Pupi bastava uno sguardo"

Scopri tutte le offerte
Hai già un abbonamento? Accedi
TORINO - Nella storia granata il nome di Ciccio Graziani, 73 anni compiuti ieri, sarà per sempre legato indissolubilmente a Paolo Pulici. I gemelli del gol, quelli originali: unici nel loro genere, perché si completavano e segnavano a raffica.
Abbonati per continuare a leggere
Hai già un abbonamento? Accedi
Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.
oppure
o entra con DISQUS