Graziani: “Con Pupi bastava uno sguardo"

L’ex centravanti granata ha festeggiato i 73 anni ricordando le stagioni al Toro e il Mondiale vinto nel 1982: "In campo non avevamo bisogno di parlare. Abbiamo segnato 200 gol: una coppia d’attacco così in Italia nessun altro l’ha avuta"