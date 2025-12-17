Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Graziani: “Con Pupi bastava uno sguardo"

L’ex centravanti granata ha festeggiato i 73 anni ricordando le stagioni al Toro e il Mondiale vinto nel 1982: "In campo non avevamo bisogno di parlare. Abbiamo segnato 200 gol: una coppia d’attacco così in Italia nessun altro l’ha avuta"
Ivana Crocifisso
1 min
Graziani: “Con Pupi bastava uno sguardo"© Aldo Liverani
Torino

Torino

Tutte le notizie sulla squadra

TORINO - Nella storia granata il nome di Ciccio Graziani, 73 anni compiuti ieri, sarà per sempre legato indissolubilmente a Paolo Pulici. I gemelli del gol, quelli originali: unici nel loro genere, perché si completavano e segnavano a raffica.

Abbonati per continuare a leggere

Plus+

€ 49,90

€ 5,00 all'anno

 

Scopri tutte le offerte

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS