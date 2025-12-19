Baroni e il Torino col Sassuolo: "Come sta Simeone. Casadei e Ilic..."

Sassuolo-Torino, conferenza Baroni

Baroni in conferenza parla delle assenze e del momento del Torino: "Tameze è sicuramente in campo, Biraghi sta lavorando bene e non è un'alternativa. Lui e Dembele ci sono, porteremo in lista Sazonov, era in uscita ma è a disposizione. Ilic? Il problema è solo condizione fisica e mentale. Può coprire vari ruoli in mediana perché ha corsa e qualità". Su Simeone: "Sono orgoglioso di allenarlo. Non è al 100% ma è normale, sta lavorando per trovare la miglior condizione. È disponibile e in quel ruolo ne ho quattro: lui, Zapata, Adams, Ngonge e anche Njie". Sull'attacco: "Davanti ho giocatori bravi, in settimane prendo indicazioni e poi lavoro ogni giorno per cercare una maggiore integrazione tra di loro e con la squadra. Dobbiamo migliorare la vicinanza tra loro, ognuno deve migliorare in qualcosa. Ngonge? Predilige lavorare sull'esterno, ma può fare l'attaccante: spetta a lui, deve togliere qualcosa e mettere dentro qualcos'altro. Con la sua partecipazione e il nostro lavoro, si può arricchire".

Calendario e regole Torino

In vista della gara con il Sassuolo: "Non vorrei avere cali di tensione. Sono situazioni che ci hanno penalizzato molto, bisogna giocare dal primo all'ultimo minuto con presenza, dedizione, attenzione ed energia. È il passo definitivo che deve fare questa squadra". Sulle regole: "Stare di più insieme come ha detto anche il direttore. Il confronto con il direttore è quotidiano. Ciò che ti serve in campo, lo costruisci fuori con regole e compattezze". Sul calendario: "Non esistono gare facili. Cerchiamo un'identità. Dobbiamo affrontare questo: la continuità, la voglia, la compattezza. La crescita sta tutta lì". Sul mercato: "Pensavamo di giocare a quattro poi abbiam cambiato. La Coppa d'Africa è invasiva ma abbiamo risorse per sopperire alle assenze". Su Paleari: "In questo momento gioca lui, ma con l'attenzione di portare nella miglior condizion psico-fisica Israel, lo aspettiamo". A chiudere sulla mediana: "Casadei deve lavorare in funzione dello spazio, in questo momento stiamo lavorando per ritrovarlo al meglio. Gineitis ha fatto bene, è una mezzala di inserimento e ha vivacità ed energia. Vlasic sta trovando sempre più certezze, poi Anjorin sta dando continuità di allenamenti ed è una risorsa perché è quasi un nuovo acquisto e sta bene".