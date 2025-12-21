Sassuolo-Torino: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale

Fabio Grosso vuole cavalcare il buon momento del suo Sassuolo, ma non si fida del Torino. "Incontriamo una squadra - spiega - che ha meno punti di quelli che si aspettava e anche grande voglia di rivalsa e di ripartire. Hanno grandi qualità all'interno e ci aspettiamo come sempre una gara tosta e difficile. Dovremo fare una gara di grandissima presenza e fisicità. Sfida speciale per me? Vivo a Torino con la mia famiglia, conosco l'ambiente Toro, la passione ed è una passione viscerale che sanno trasmettere all'interno della città e questo si andrà ad aggiungere alle difficoltà della gara di domani". Dopo i due assist a Milano c'è il dubbio sulle condizioni fisiche di Pinamonti. "Si aggiunge alla lista dei ragazzi in dubbio - svela - ha avuto un problema la partita scorsa e ancora non siamo in grado di rimetterlo al 100% e capiremo se sarà in gruppo o se anche lui andrà tra gli indisponibili che sono gli stessi della scorsa volta più Coulibaly in Coppa d'Africa e Thorstvedt squalificato". Dall'altra parte c'è il Torino: le partenze di Coco e Masina per la Coppa d'Africa hanno ridotto al minimo le scelte in difesa per Marco Baroni, che viceversa può fare affidamento su una certa abbondanza negli altri reparti, a cominciare dall'attacco, dove Simeone è tornato a rivedere il campo nell'ultima gara contro la Cremonese.L'ex partenopeo, che per ammissione dello stesso tecnico granata non ha ancora i novanta minuti nelle gambe, rappresenta più di un'alternativa a Zapata e Adams per l'attacco del Toro. Ancora più ampia la possibilità di scelta per Baroni per il centrocampo, dove le quotazioni di Casadei paiono in risalita.