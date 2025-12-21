Sassuolo-Torino: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale

Fabio Grosso vuole cavalcare il buon momento del suo Sassuolo, ma non si fida del Torino. "Incontriamo una squadra - spiega - che ha meno punti di quelli che si aspettava e anche grande voglia di rivalsa e di ripartire. Hanno grandi qualità all'interno e ci aspettiamo come sempre una gara tosta e difficile. Dovremo fare una gara di grandissima presenza e fisicità. Sfida speciale per me? Vivo a Torino con la mia famiglia, conosco l'ambiente Toro, la passione ed è una passione viscerale che sanno trasmettere all'interno della città e questo si andrà ad aggiungere alle difficoltà della gara di domani". Dopo i due assist a Milano c'è il dubbio sulle condizioni fisiche di Pinamonti. "Si aggiunge alla lista dei ragazzi in dubbio - svela - ha avuto un problema la partita scorsa e ancora non siamo in grado di rimetterlo al 100% e capiremo se sarà in gruppo o se anche lui andrà tra gli indisponibili che sono gli stessi della scorsa volta più Coulibaly in Coppa d'Africa e Thorstvedt squalificato". Dall'altra parte c'è il Torino: le partenze di Coco e Masina per la Coppa d'Africa hanno ridotto al minimo le scelte in difesa per Marco Baroni, che viceversa può fare affidamento su una certa abbondanza negli altri reparti, a cominciare dall'attacco, dove Simeone è tornato a rivedere il campo nell'ultima gara contro la Cremonese.L'ex partenopeo, che per ammissione dello stesso tecnico granata non ha ancora i novanta minuti nelle gambe, rappresenta più di un'alternativa a Zapata e Adams per l'attacco del Toro. Ancora più ampia la possibilità di scelta per Baroni per il centrocampo, dove le quotazioni di Casadei paiono in risalita.
Segui Sassuolo-Torino sul nostro sito
Sassuolo-Torino: dove vederla
La partita tra gli emiliani ed il club granata, valevole per la 16esima giornata di Serie A, prenderà il via questo pomeriggio alle ore 15. Sarà possibile assistere al match su DAZN e Sky. Si potrà, inoltre, usufruire delle piattaforme SkyGo e NOW Tv per guardare la gara.
Le probabili formazioni di Sassuolo-Torino
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Koné, Matic, Vranckx; Volpato, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso. A disposizione: Satalino, Zacchi, Candè, Coulibaly, Lipani, Iannoni, Moro, Pierini, Fadera, Cheddira. Indisponibili: Skjellerup, Pieragnolo, Berardi, Paz, Romagna, Boloca, Turati. Squalificati: Thorsvedt. Diffidati: Doig, Muharemovic.
TORINO (3-5-2): Paleari; Tameze, Maripan, Ismajli; Pedersen, Anjorin, Asllani, Vlasic, Lazaro; Adams, Zapata. All. Baroni. A disposizione: Israel, Popa, Sazonov, Dembélé, Biraghi, Nkounkou, Ilkhan, Ilic, Casadei, Gineitis, Aboukhlal, Ngonge, Njie, Simeone. Indisponibili: Coco, Masina, Savva. Squalificati: nessuno. Diffidati: Casadei.
ARBITRO: Calzavara. ASSISTENTI: Cecconi-Ceccon. IV UOMO: Doveri. VAR: Mazzoleni. ASS.VAR: Baroni