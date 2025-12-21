Baroni, carica Torino: “Solo due volte in 33 anni! Alla squadra ho dato un mantra”. E su Zapata…

Sassuolo-Torino, conferenza Baroni

"Siamo contenti per la vittoria, per la classifica, per la società, il presidente, i tifosi, il direttore, ma quello che mi rende più soddisfatto è come la squadra ha approcciato perché gli ho chiesto una partita di fiducia e lo abbiamo fatto andando a difenderci in avanti ed è questo quello che voglio" - ha spiegato Baroni in conferenza. Poi ha proseguito: "Il Sassuolo non è riuscito a gestire la palla per la nostra pressione, non perché non fosse in giornata. Non dobbiamo scendere da questo livello. Quanto sono importanti queste prove per i tifosi? Sono fondamentali perché il Torino ha una storia bellissima. Il popolo granata è meraviglioso, dobbiamo essere noi a far scattare questa scintilla con le prestazioni e la dedizione. Ho detto alla squadra che chi indossa questa maglia deve sentirsi addosso il mantra 'vogliamo gente che lotta' come hanno cantato i tifosi".

Sul settimo clean sheet stagionale: "Ho sempre avuto fiducia nella squadra perché la vedevo lavorare, quando ci sono queste componenti è chiaro che il tuo lavoro può avere i frutti. Noi abbiamo fatto un percorso strano perché dopo alcune difficoltà la squadra si è trovata a fare risultati importanti, vittorie come quella con il Napoli, il pareggio a Bologna. Poi contro il Como abbiamo perso 4 giocatori fondamentali e forse non eravamo pronti a sopperire in quel momento e la squadra si è sciolta negli ultimi minuti. Negli ultimi 33 anni solo questo Torino e un altro hanno fatto 7 clean sheet ma siamo la peggior difesa perché 4 partite hanno sporcato questo percorso. Con l'Atalanta in meno di 7 minuti abbiamo preso 3 gol".