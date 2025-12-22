«Marianucci è da Toro» Ma basta coi prestiti puri

Baroni chiama, Petrachi risponde. O meglio, risponderà quando il mercato a gennaio riaprirà. Il tecnico nelle ultime 2 partite è riuscito a raddrizzare la rotta della squadra con altrettanti successi importantissimi per allontanare gli spettri della zona bassa della classifica, ma è evidente che il suo Toro abbia bisogno di correttivi dopo gli errori di valutazione commessi in estate. Correttivi che dovrà portare il nuovo ds, prima d