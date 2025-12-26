Tuttosport.com
Torino-Cagliari, entusiasmo granata: superata quota 22mila spettatori

La formazione allenata da Marco Baroni va a caccia della terza vittoria di fila in campionato: non capita dal 2019
Il Torino si appresta a chiudere il 2025 allo stadio Olimpico Grande Torino e per la gara contro il Cagliari avrà la cornice delle grandi occasioni. Secondo gli ultimi dati arrivati dal botteghino, è stata superata quota 22mila spettatori per la sfida in programma domani alle ore 15. La squadra di Marco Baroni sta chiudendo l'anno in crescendo e ora va a caccia della terza vittoria consecutiva dopo quelle ottenute contro Cremonese e Sassuolo: i granata non riescono a mettere in fila un tris di successi dal 2019, quando tra febbraio e marzo ci riuscì la truppa guidata da Walter Mazzarri.

Torino-Cagliari, i precedenti

In casa del Torino, sono 49 i precedenti tra le due squadre: comandano i granata con 27 successi (l'ultimo per 2-0 nella Serie A 2024/25), 13 pareggi e solo 9 vittorie per il Cagliari che su questo campo non vince dall'1-2 della stagione 2021/2022). Cagliari senza gol in casa granata da 208 minuti: l'ultima rete è stata firmata da Deiola nella vittoria di tre anni fa. Primo incontro ufficialie invece tra Marco Baroni e Fabio Pisacane.

