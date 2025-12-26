Il Torino si appresta a chiudere il 2025 allo stadio Olimpico Grande Torino e per la gara contro il Cagliari avrà la cornice delle grandi occasioni. Secondo gli ultimi dati arrivati dal botteghino, è stata superata quota 22mila spettatori per la sfida in programma domani alle ore 15. La squadra di Marco Baroni sta chiudendo l'anno in crescendo e ora va a caccia della terza vittoria consecutiva dopo quelle ottenute contro Cremonese e Sassuolo: i granata non riescono a mettere in fila un tris di successi dal 2019, quando tra febbraio e marzo ci riuscì la truppa guidata da Walter Mazzarri.